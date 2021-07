Critican a Paola Espinosa en redes por mensaje 'malvibroso'

La clavadista mexicana Paola Espinosa se quejó de la actuación de sus compatriotas Dolores Hernández y Carolina Mendoza en los Juegos Olímpicos de Tokio

Por: Luz Camacho

julio, 25, 2021 13:55

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por perder el control técnico interno, la clavadista mexicana Paola Espinosa aprovechó que sus compatriotas Dolores Hernández y Carolina Mendoza obtuvieran el cuarto lugar en la final de clavados sincronizados desde la plataforma, en la justa olímpica, para lanzar un mensaje calificado como "malvibroso" o "ardido".

Que estrés aaaaaaahhhhh haciendo corajes desde temprano

Bien malvibrosa Paola https://t.co/5CMbCtBjzB — rebekah (@gabzortiz_) July 25, 2021

Alexa Moreno debería ser tendencia con su pase a la final de salto y no la ardida de Paola Espinosa con sus comentarios de quien no sabe perder #Tokio2020 #GimnasiaArtistica — Nadime ???? ? (@nadimehu) July 25, 2021

"Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos diploma olímpico. Era tan viable", publicó en su cuenta de Twitter.

Hoy era mi turno en #Tokyo2020,no hubo medalla para ???? lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales??y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable. pic.twitter.com/aN4wniqOWt — Paola Espinosa ?? (@PaolaEspinosaOf) July 25, 2021

Tras esta publicación, Espinosa fue criticada por usuarios de redes sociales y atletas mexicanos.

Una de las criticas que más llamó la atención fue la de la exjudoca Vanessa Zambotti, quien además de criticar la reacción de Paola, aseguró que era su ídolo y se le cayó.

"En definitiva, una medalla olímpica no te hace buena persona. Mija, entre gitanos no nos leemos la mano. Un poquito de apoyo a sus compañeras, que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con "injusticias". (Se me cayó un ídolo) nahhh", escribió Zambotti en Twitter, lo que de inmediato generó diversas respuestas, casi todas en favor de su postura.

En definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona, mija entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con "injusticias". ( Se me cayó un ídolo) nahhh — Vanessa Zambotti OLY (@vanessazambotti) July 25, 2021

"El brillo de tu corazón es más grande que cualquier brillo de una medalla. Apoyémonos entre mexicanos, recordemos que no sólo hay que ser buenos atletas, sino también buenas personas", publicó clavadista de altura Adriana Jiménez.

El brillo de tu corazón es más grande que cualquier brillo de una medalla ?? apoyémonos entre mexicanos, recordemos que no sólo ser buenos atletas si no también buenas personas. — Ady Jimenez (@adyjimte) July 25, 2021

"Paola Espinosa: ¡Ya siéntese, señora! O que le diga a Ruiz q deje de usar su cuenta de Twitter. Está quien MERECE estar en Tokio y ella no merecía estar. ¿O ya se le olvidó q Carolina Mendoza le ganó en Barranquilla 2018? ¡Otras clavadistas han demostrado mucho más nivel que ella!", comentó la nadadora Fernanda González.

Paola Espinosa:

Ya siéntese señora!

O q le diga a Ruiz q deje de usar su cuenta de Twitter.

Está quien MERECE estar en @Tokyo2020 y ella no merecía estar. O ya se le olvidó q @caromsunshine_ le ganó en Barranquilla 2018?

Otras clavadistas han demostrado mucho más nivel que ella! — Fernanda González (@fergnzlz) July 25, 2021

Por su parte, internautas cuestionaron sus palabras con mensajes como "Lo mismo le hicieron a Rommel y Jahir, para mandar a tu esposo y su compañero... ahí no te quejaste para nada!!!!", "¿Dueñas? Qué onda ¿de cuándo aquí tiene precio las plazas? Esas se ganan y en la competencia no diste el ancho".

Lo mismo le hicieron a Rommel y Jahir, para mandar a tu esposo y su compañero... ahí no te quejaste para nada!!!!

Ya superalo, tu tiempo pasó, hoy era tu turno en Tokio pero no clasificaste, así de fácil y sencillo — ?? (@_whoismat) July 25, 2021

Dueñas? Qué onda de cuando aquí tiene precio las plazas? Esas se ganan y en la competencia no diste el ancho, no reclames algo que no te pertenecía nada aseguraba que lo ibas a hacer mejor si no lo hiciste mejor en México. — wjfm (@Jackyfm_) July 25, 2021

Paola Espinosa se defiende

Tras las críticas, la medallista olímpica Paola Espinosa dijo que su mensaje no era nada contra las atletas sino contra el proceso selectivo.

"Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices", puso en un segundo tuit.

Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices????? pic.twitter.com/71YSUNc0dy — Paola Espinosa ?? (@PaolaEspinosaOf) July 25, 2021

Sin embargo, muchos usuarios no quedaron conformes con lo que comentó y publicaron lo siguiente:

Claro que si fue contra ellas, si hubieran ganado una medalla no dirías nada y las felicitarías pero no, te esperaste a que no se lograra el objetivo para escribir tu twit, eso se escribe antes y al terminar la competencia un mensaje de apoyo a tus compañeras — Daniela (@danyelasa_) July 25, 2021

Cuando uno lee tu mensaje el ataque es directo a tus compañeras de profesión, te viste pésimo, no quieras componerle, quedas peor, una atleta de tu nivel no debió caer tan bajo y lo sabes, yo era tu megaFan, ya no, decepción total — Juan Pablo Simon (@Chelomaya) July 25, 2021

Ah caray. No, pues eso no dice tu primer tweet. Revisa tu retórica porque la intencionalidad de tu post connota un "yo lo hubiera hecho mejor". — Tatiana S Benítez (@tatianasbenitez) July 25, 2021