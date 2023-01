Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos

Estados Unidos será la sede, en el verano de 2024, de una Copa América ampliada gracias un acuerdo de colaboración entre la Conmebol y la Concacaf, que permitirá la participación de diez selecciones sudamericanas y seis equipos invitados de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Así lo dio a conocer este viernes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) mediante un comunicado difundido en la ciudad paraguaya de Luque.

La alianza abarca igualmente la celebración conjunta de la Copa Oro Concacaf W 2024 y la creación de una competición con los mejores equipos de ambas confederaciones.

El acuerdo prevé que la Copa América de 2024 sirva, entre otras, de preparación para las selecciones participantes de cara al Mundial que albergarán en 2026 Canadá, EUA y México.

Los países de Concacaf podrán asegurar su pase a la Copa América del año venidero a través de la Liga de Naciones Concacaf 2023/24.

La alianza formalizada en esta jornada estipula también que en la Copa Oro Concacaf W 2024 participen ocho equipos de esa zona y, en calidad de invitadas, cuatro selecciones de América del Sur.

Según el comunicado, los dos equipos de Concacaf que participarán en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 lograrán un pase directo a la Copa Oro Concacaf W 2024. El resto se determinará a través de la Clasificatoria Concacaf W 2023.

Las cuatro selecciones femeninas sudamericanas invitadas a la Copa Oro Concacaf W 2024 serán Brasil (campeón) Colombia (subcampeón), Argentina (tercer lugar) y Paraguay (cuarto lugar), clasificadas en virtud de sus resultados en la Copa América Femenina 2022.

El titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró, por su parte, que ambas confederaciones están decididas 'a renovar y ampliar' sus iniciativas y proyectos conjuntos.

Conmebol and Concacaf have signed a strategic collaboration agreement to strengthen and develop football in both regions.



→ 2024 CONMEBOL Copa America

→ 2024 Concacaf W Gold Cup

→ New club competition



