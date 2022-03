¿Cómo surgió el apodo de 'pingüinos' a los Rayados?

Foto: Twitter @LAADICCIONCFM

El famoso apodo con el que los aficionados de Tigres se refieren al acérrimo rival, tiene su origen en el futbol argentino

Por: Juan Guadalupe Reyna Loa

marzo, 18, 2022 14:38

"Pingüino" es el término de moda con el cual la afición de Tigres se ha burlado de los seguidores y jugadores de su clásico rival, los Rayados de Monterrey, en la última década.

Se trata de una apología de la expresión "pecho frío", un concepto muy argentino como otras palabras que se han acuñado de este país debido a la pasión con la que se vive el futbol, como "hincha" o "hinchada", "aguante", "aliento", "barra brava", "romperla", entre otras.

La expresión "pecho frío" surge por primera vez en el año de 1987 en la ciudad de Rosario, Argentina, después de una final que el equipo Rosario Central le ganó a Newells Old Boys, una de las rivalidades más famosas de dicho país.

Tras perder el clásico y, al mismo tiempo, el campeonato, el entonces entrenador de Newells, Jorge "Indio" Solari (tío de Santiago, ex DT del América y hermano de Eduardo, quien dirigió en 1999 a Rayados), se quejó de la falta de apoyo de sus propios aficionados.

"A este plantel joven no se les puede pedir más, dejaron todo. A los que sí hay que pedirles más es a los de la (tribuna) popular, son unos pechos fríos y si, en vez de insultar como hoy, cuando nos jugábamos un campeonato, hubiesen alentado, seríamos los campeones por 6 ó 7 puntos", expresó el entrenador, quien años después vendría al futbol mexicano a dirigir al América.

A partir de estas declaraciones, la afición de Rosario Central comenzó a denostar a los de Newells con las palabras de su ex entrenador y para representar la burla, asoció el término "pecho frío" a la famosa ave del ártico.

Con el tiempo, el concepto de "pecho frío" se viralizó en Argentina para insultar a quien carece de un carácter fuerte o expresivo en el terreno de juego y de ahí se propagó al resto de los países de Latinoamérica, una expresión similar a "le corre atole por las venas" que utilizamos en México.

Hoy en día, debido a su personalidad, hasta el propio Lionel Messi no se escapa de que lo tilden de "pecho frío".

¿Cuándo y por qué se decidió llamarle así a los Rayados?

El término "pecho frío" fue copiado por la barra de Tigres, Libres y Lokos y adaptado a un cántico al acérrimo rival, el cual se estrenó previo a la edición 94 del Clásico Regio, celebrado el 22 de octubre del 2011.

"Vamos pecho frío, dónde están las palabras, dónde está la grandeza que presumes como hinchada. Y no dicen nada, no se escucha nada, porque los Rayados no existen en las malas", menciona una de las estrofas del cántico del grupo de animación, al mismo tiempo que sacaban la imagen de un pingüino a rayas para representar la burla.

Como contexto, hasta octubre de 2011, los Rayados venían de una etapa exitosa luego de conquistar dos Ligas MX y una Concacaf, pero en el torneo Apertura de ese año los resultados fueron irregulares, al grado de no clasificar a la Liguilla, y ser cuestionados por sus aficionados y la opinión pública en general.

Mientras que los Tigres apenas luchaban por conseguir su primer campeonato de Liga en casi 30 años, situación que lograron en diciembre de ese año, por eso la afición se jactaba en el cántico de haber aguantado tantos años de malos resultados.

A partir de ese episodio, la representación del pingüino, de manera despectiva hacia el Monterrey ha persistido a lo largo del tiempo, al grado de que hasta comunicadores locales, afines a Tigres, han salido con peluches y formado parte de la carrilla que muchos de los aficionados Rayados han tomado con humor.

Con información de elhorizonte.mx

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS