Chicharito sufrió depresión; revela cómo salió adelante

El jugador del LA Galaxy se definió como un ser humano que convive a diario con sus propios demonios, que goza y que sufre como cualquier otro

Por: Luz Camacho

mayo, 03, 2022 17:06

Javier "Chicharito" Hernández, máximo goleador de la Selección Mexicana, reveló que ha vivido momentos de depresión que lo han hecho tocar fondo recientemente y habló sobre cómo logró recuperarse.

El jugador del LA Galaxy estuvo en Guadalajara dando una charla en el Albergue Los Pinos, donde recomendó a los niños disfrutar de la vida y que sean auténticos siempre porque él en algún punto de su vida se sintió vació, pues se volvió presa de su entorno y cayó en el sistema, donde le decían cómo actuar, lo que lo hizo sentir que vendió su alma al diablo tras obtener fama.

Señaló que éxito y la fama tienen precios muy grandes, pero recomenzó ser felices y que si buscan alcanzar las metas que otros han conseguido no dejar de ser ellos mismos porque si no lo hacen de ese modo, no ni todo el dinero del mundo cubrirá ese hueco que se puede hacer más grande y llevarlos a la depresión porque en el fondo no son felices.

El seleccionado también reveló que pudo salir de la profunda depresión que padecía tras asumir que es un ser humano.

"Lo que me sacó de mi depresión fue darme cuenta que soy un humano, aceptar que soy un humano, fíjate nada más, como todos ustedes. Me cuesta trabajo, pero también el decir que no me han regalado nada para estar donde estoy ahorita", aseguró.

"Chicharito" Hernández destacó que es erróneo creer que la felicidad viene de afuera hacia dentro, "la felicidad es con el día a día, es contigo mismo y por consecuencia todo va llegando".

Finalmente, Hernández aseguró saber la importancia que tiene el ser una figura reconocida en México, pero que es un ser humano que también tiene problemas.

