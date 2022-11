Checo Pérez usará caso de ‘Pantera Negra’ en GP de Brasil

El piloto mexicano de Fórmula Uno, Sergio 'Checo' Pérez presentó este lunes el casco con el que correrá el Gran Premio de Brasil y en el que llevará la imagen de Pantera Negra, el superhéroe de la película 'Wakanda' por siempre'.

Pérez, segundo de la clasificación de pilotos de la temporada 2022, dio a conocer que aceptó la propuesta de incluir a este personaje por las similitudes que tiene con él y porque es el superhéroe favorito de su hijo.

'Checo' añadió que comparte con el personaje 'la fuerza y la rapidez' con la que se mueve para hacer el bien.

El mexicano afirmó que no descarta tener una colaboración con la compañía de animación Marvel para generar proyectos que fomenten entre la niñez el gusto por el automovilismo y despierten su interés por llegar a la Fórmula 1.

Mi casco para el fin de semana, ¿les gusta?

Ojalá seamos tan rápidos como Pantera Negra 💪 #wakandaporsiempre #BrazilGP



My helmet for the next race, your thoughts?



Hope we can be as fast as Black Panther #wakandaforever pic.twitter.com/9NhCgn4nUv