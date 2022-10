'Checo' Pérez luchará por subirse al podio en GP de México

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez buscará hacer historia en casa y convertirse en el primer azteca en ganar el Gran Premio de México.



Tras ubicarse en la cuarta posición de arranque en la carrera de este domingo, 'Checo' prometió dar todo de si para remontar posiciones y ser el primer piloto local en ganar la carrera.





'Casi me quedo fuera de la Q1, de la Q2 entonces estar cuarto no es un mal resultado, pero me hubiera gustado estar dentro de los tres primeros en la parrilla para tratar de buscar el primer lugar en la curva uno. Lo vamos a intentar todo para hacer una buena carrera', explicó el mexicano, cuarto en la clasificación con un tiempo de 1:18.128.