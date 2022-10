'Checo' Pérez luchará por subirse al podio en GP de México

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez buscará hacer historia en casa y convertirse en el primer azteca en ganar el Gran Premio de México.



Tras ubicarse en la cuarta posición de arranque en la carrera de este domingo, 'Checo' prometió dar todo de si para remontar posiciones y ser el primer piloto local en ganar la carrera.







El hecho de que el tapatío no arranque desde los primeros tres lugares preocupa a los fanáticos que quieren ver ganador o por lo menos en el podio al 'Viejo Sabroso'.

Ready for the Checo Chant this race day... 😏#MexicoGP #F1 @SChecoPerez pic.twitter.com/iXrAPShmDP