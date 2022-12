César Montes llega contento, feliz e ilusionado al Espanyol

Tras dejar 'huella' en los Rayados, el futbolista César Montes se convierte en el sexto mexicano que vestirá la playera del RCD Espanyol de Barcelona

Por: EFE

Diciembre 27, 2022, 9:33

El central mexicano César Montes, incorporación del Espanyol en este mercado de invierno a falta del anuncio oficial procedente del Monterrey, se mostró este martes, a su llegada al Aeropuerto de Barcelona, 'contento, feliz e ilusionado' por iniciar 'sin miedo' esta nueva etapa como blanquiazul en Europa.



El futbolista confesó que cumple 'un sueño' y se prepara para 'disfrutar lo que viene por delante'. 'Vale la pena todo el sacrificio porque ahora estoy aquí y lo que viene seguro que es ilusionante', apostilló ante las preguntas de los medios de comunicación.



El cetral explicó que habló mucho con su compatriota Héctor Moreno, exblanquiazul, sobre este paso: 'Me habló muy bonito del Espanyol, con bastante historia, mucha afición y un gran equipo. Tengo bastante conocimiento de la entidad gracias a él'.



Preguntado por su nivel de forma física tras disputar el Mundial de Qatar, el defensa aseveró que viene a 'competir' por un puesto en el once titular, aunque se centra, por ahora, en conocer a sus nuevos compañeros y ver las peticiones del técnico, Diego Martínez.



El futbolista pasará revisión médica esta misma tarde en Barcelona, algo que sobre el papel parece un simple trámite, y la previsión del club es realizar su presentación este jueves en el RCDE Stadium.



El Espanyol incorpora como cedido hasta el final de temporada al 'Cachorro' Montes, tras alcanzar un acuerdo con los Rayados de Monterrey, un fichaje con el que espera mas seguridad y contundencia en su defensa.



César Montes ya estaba en la agenda del Espanyol desde el pasado verano. Su nombre estaba marcado en rojo, pero finalmente la incorporación no pudo concretarse. Con su llegada en este mercado de invierno, la dirección deportiva confía en incrementar la competencia y la calidad en la línea defensiva.



El futbolista se convierte en el sexto mexicano que se enfunda la elástica periquita después de Diego Reyes, Héctor Moreno, Taufic Guarch, Francisco Palencia y Germán Villa. Además, los entrenadores Alfredo Tena y Javier Aguirre lideraron el banquillo catalán.