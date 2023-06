Capturan a presunto asesino de tío de Miguel Layún

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, anunció la detención de un sujeto como presunto responsable del asesinato de Francisco Javier Zepeda Albarrán, tío del futbolista Miguel Layún.

García afirmó que la muerte del también profesor jubilado de la Universidad Veracruzana se trató de un asunto personal y que no se trató de una ejecución ni un crimen de odio.

“No fue ejecución. Ya está detenido el presunto responsable, es un asunto del ámbito meramente personal. No fue ejecución, no fue crimen de odio, es una cuestión muy personal que no voy a dilucidar aquí, pero está detenido el responsable y está puesto ante la autoridad competente. Se va a hacer justicia. Independientemente de lo que haya pasado, se va a hacer justicia”, señaló el mandatario veracruzano.