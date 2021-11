Canelo y Eddy Reynoso reciben reconocimiento en el Senado

Saul 'Canelo' Álvarez y su entrenador Edison Reynoso Sandoval recibieron galardón en la Cámara de Senadores

Por: Luz Camacho

noviembre, 18, 2021 12:05

El Senado de la República entregó reconocimientos al mejor libra por libra de la actualidad Saul 'Canelo' Álvarez y su entrenador Edison Reynoso Sandoval por sus destacadas carreras en el boxeo.

"Estoy muy contento de venir a apoyar a Eddy, estoy muy orgulloso y muy agradecido de reconocer a Edy el trabajo por México y que bueno que lo reconocen", expresó el Canelo a su llegada al Senado.

?? Entrega de reconocimiento a Eddy Reynoso, por su amplia trayectoria en apoyo al boxeo, del 18 de noviembre de 2021. https://t.co/cknHYACi7z — Senado de México (@senadomexicano) November 18, 2021

Cabe mencionar que en un principio Eddy Reynoso sería el único al que se le entregaría el galardón, pero los legisladores también le entregaron uno a Canelo Álvarez por su asistencia como invitado de honor al Senado de la República.

Previo a la entrega de reconocimientos, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, dio un discurso donde enalteció los logros deportivos del Canelo Álvarez y de Eddy Reynoso, así como su labor altruista.

"En este momento y en este recinto están todos los partidos políticos y nos unimos para expresarles nuestro reconocimiento. Reconozco la generosidad de todos que aprobaron por unanimidad entregar este reconocimiento", dijo Ricardo Monreal.

"La historia de Eddy y su papá es una historia de ejemplo de la cultura del esfuerzo y por eso ha logrado formar a este tetracampeón. El Canelo tiene cuatro títulos del mundo y es el único mexicano que ha concentrado estos títulos, por eso también están rodeados de amigos y sus familias", destacó el funcionario federal.

Reynoso agradece a su padre que le inculcara el amor al boxeo

Eddy Reynoso se mostró agradecido por el reconocimiento y afirmó que su carrera inició desde abajo, junto a la del Canelo, quien tiene en el mejor momento de su carrera con títulos mundiales en cuatro distintas divisiones.

"Es importante que por primera vez se reconozca a un entrenador por su trayectoria. Es un honor, me siento muy orgullos y agradecido con mi papá que me inició en el boxeo y me impulsa a hacer mejor", dijo.

"La verdad estoy muy emocionado porque ha sido difícil estar en donde estamos, y soy muy chillón, como ustedes ven, pero estoy dedicado al trabajo y esto se lo dedico a mis dos hijas", expresó el entrenador tapatío.

Canelo provoca caos en el Senado para tomarse foto con él

Tras la ceremonia oficial y protocolaria, integrantes del Senado de todos los partidos políticos asediaron al Canelo para tomarse una foto con él, generándose un caos y una fiesta en el recinto legislativo.

En las imágenes se ve al boxeador posando a la cámara con todo y guantes junto a políticos como Miguel Ángel Mancera, Olga Sánchez Cordero, Miguel Torruco Carra, Xóchitl Gálvez, Ricardo Monreal, entre otros.