'Canelo' Álvarez revela que sufrió parálisis facial

A semanas de que Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrente a John Ryder, el boxeador mexicano se sinceró con Javier ‘Chicharito’ Hernández en una transmisión en vivo y le reveló que había sufrido una parálisis facial.

'Canelo' Álvarez, quien se convirtió en el padrino del stream llamado 'El Olimpo' que comparte 'Chicharito' en Twitch y YouTube, habló sobre las presiones a las que está sometido y señaló que la carga es muy fuerte al ser una figura pública.

¿Por qué le dio parálisis facial al 'Canelo' Álvarez?

'Canelo', quien peleará en el 6 de mayo en Guadalajara, le expresó a Javier Hernández que el estrés de ser líder escaló niveles considerables, lo cual derivó en una parálisis facial.

“Puedes hacer muchas cosas cuando eres líder, pero no hace mucho me dio parálisis facial no hace mucho, por el estrés tantas cosas que traía”, confesó en la transmisión vía streaming.

El boxeador tapatío detalló que las personas que trabajan en su ámbito laboral y sus amigos estaban sorprendidas y mostraron preocupación por su parálisis facial, ya que jamás se imaginaron el grado de presión con el que vivía.

'Los que trabajan conmigo se preocupan porque son mis amigos, se preguntaban qué me había pasado, ‘pues tanto pinches estrés aquí y allá’, y me dicen, ‘no manches, nosotros creíamos que usted no tenía preocupaciones, que no se estresaba’. No cabrones, tengo más que ustedes porque uno tiene más responsabilidades, cuando te vale madre pues nada te preocupa', explicó.