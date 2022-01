Callan a aficionado de Rayados en estadio y causa polémica

El aficionado de Rayados se encontraba apoyando a su equipo durante partido pero un guardia de seguridad le dijo que se callara

Por: Luz Camacho

enero, 10, 2022 14:40

Un aficionado de Rayados fue callado por un guardia de seguridad interno del Estadio BBVA cuando apoyaba a su equipo durante el partido contra Querétaro, generando indignación entre la hinchada albiazul.

A través de redes sociales se ve a un aficionado emocionado gritando de pie mientras que con su brazo izquierdo agita una prenda de vestir cuando de pronto una guardia se dirige a él y le dice algo que no se alcanza a escuchar por el ruido pero inmediatamente el joven se sienta en su lugar y se calla.

Familia rayada indignada

Los hinchas rayados expresaron su indignación en redes sociales donde expresaron que ningún aficionado del mundo lo deberían de callar.

Sin embargo, otros consideran que la guardia no le pidió que se callara si no que se sentara por consideración a las personas que se encontraban detrás de él y otro mencionó que una vez le sacaron la excusa de que era peligroso y que "me podría caer" porque el barandal es muy bajo.

¿Tú qué opinas?