Barras deberán ser identificadas mediante fan ID: Liga MX

La Liga MX confirmó las medidas tras la riña en el estadio Corregidora, entre ellas el veto de la barra de animación de Querétaro en los partidos de local

Por: Luz Camacho

marzo, 08, 2022 12:12

Tras la Asamblea de Dueños de la Liga MX, Mikel Arriola y Yon de Luisa, presidentes de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), respectivamente, hacen oficiales las sanciones y medidas que se tomarán tras los hechos violentos ocurridos durante el partido Querétaro vs. Atlas, en el Estadio Corregidora.

Arriola condenó la violencia en los estadios y aseguró que se han tomado "medidas extraordinarias y medidas enérgicas [...] Medidas que marcarán un antes y un después".

"Estamos enfrentando el problema de frente, con el objetivo de modificar esta negativa imagen", dijo el presidente de la Liga MX.

Por su parte, Yon de Luisa, presidente de la FMF, señaló que durante el partido en el estadio La Corregidora hubieron omisiones considerables, principalmente de la empresa de seguridad privada, las policías y por lo tanto del propio club, que es el principal responsable de su contratación.

"Pusieron en riesgo la vida de muchos y dañaron la imagen del estado de Querétaro, de su gente, del club y del fútbol mexicano", sentenció.

Estas son las medidas tras los hechos violentos en el partido Querétaro y Atlas:

Club Querétaro perderá el partido contra el Atlas por marcador de 0-3.

contra el Atlas por marcador de 0-3. Los Gallos jugarán por un año a puerta cerrada como local independientemente de la sede.

El equipo femenil y fuerzas básicas también jugarán a puerta cerrada.

Los Gallos Blancos del Querétaro fueron multados económicamente con un millón 500 mil pesos

La barra de animación de Querétaro no podrá asistir durante tres años a los partidos locales y un año a los que jueguen como visitantes.

no podrá asistir durante tres y un año a los que jueguen como visitantes. Los barristas de Atlas es vetada por seis meses en partidos de visita .

. Los equipos de futbol ya no podrán contratar seguridad privada para el manejo de las barras; serán resguardados por autoridades estatales, locales.

Clubes no podrán dar apoyo económico a los grupos de animación y quienes sea sorprendido será sancionado con un partido de veto para su siguiente juego como local.

Las personas que sean encontradas culpables de la violencia en el Estadio Corregidora son vetadas de por vida.

Todos los equipos deberán de generar a partir de la temporada 2022-2023 un Fan ID adicional un registro facial para cada miembro de los "grupos de animación", con el fin de tener identificado a cada uno de los aficionados.

La directiva del Querétaro encabezada por Gabriel Solares queda inhabilitada por cinco años de cualquier equipo afiliado a la FMF.

El equipo Gallos Blancos de Querétaro será devuelto a Grupo Caliente, dueño del certificado, y tendrá un año para encontrar un nuevo dueño, que en caso de no encontrarlo la Liga MX tomará la responsabilidad del certificado de afiliación.

Ante el cuestionamiento de por qué el Querétaro no fue desafiliado, el presidente de la Liga MX recordó los problemas que se han presentado con las desafiliaciones.

"Porque no se desprende de la investigación de la Disciplinaria. Por otro lado recordarán los problemas que se han tenido con las desafiliaciones, hoy todavía no se resuelve lo del Veracruz. Lo que nosotros queremos también es no hacer pagar a las y los jugadores del Club Querétaro", dijo Mikel Arriola.

Partidos de la Jornada 9 serán reprogramados

Los partidos que no se realizaron durante la jornada 9 de la Liga MX se reprogramaran con los clubes y televisoras dueñas de los derechos, informó el presidente de la Liga MX.