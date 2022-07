Barra de Rayados, Vucetich y Aldo de Nigris son sancionados

Foto: Instagram de Aldo de Nigris y redes sociales

La Comisión Disciplinaria de la FMF dio a conocer las sanciones para Víctor Manuel Vucetich, Aldo de Nigris y el grupo de animación de Rayados

Por: Luz Camacho

julio, 06, 2022 16:33

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) impuso una sanción contra el grupo de animación de Rayados, la cual les prohíbe asistir al siguiente partido entre Monterrey contra el América, que se llevará a cabo este próximo sábado 9 de julio.

De acuerdo al comunicado, esta sanción es a causa de que el pasado pasado domingo 3 de julio, dicha barra asistió al juego entre Santos Laguna y Rayados; correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2022.

"Esta Comisión ha decidido sancionar al Club Rayados de Monterrey, toda vez que su Grupo de Animación incumplió el Acuerdo tomado por la Asamblea de Clubes de la Liga MX, así como con el artículo 79 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, en los cuales se estableció que ningún Grupo de Animación podrá acudir a los partidos de su Club en calidad de visitante".

Barra de Atlas también es sancionada

Asimismo, la barra de los Rojinegros de Atlas tampoco podrán estar en el Estadio Jalisco en la Jornada 3, ante Cruz Azul, por haber asistido al partido ante las Águilas del Club América.

Cabe recordar que, tras la lamentable pelea entre aficionados de Querétaro contra Atlas, en el Estadio Corregidora, se prohibió la asistencia de los famosos "grupos de animación" o "barras" de equipos visitantes.

Víctor Manuel Vucetich y Aldo de Nigris no se salvan de sanción

La Comisión Disciplinaria de la FMF también dio a conocer la sanción económica al director técnico de Rayados, Víctor Manuel Vucetich Rojas, por haber críticado al arbitraje durante la conferencia de prensa correspondiente del partido correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2022, entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey.

"Realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d)", señala la Comisión Disciplinaria, sin mencionar de cuánto será la multa.

Otro de los acredores a una sanción económica y un partido de suspensión, es Aldo de Nigris, auxiliar Técnico del Club Rayados, por publicación en redes sociales durante durante el mismo partido antes mencionado.

"Transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c), por el mal uso de la redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia", describe la FMF.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS