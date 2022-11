Astros ganan la Serie Mundial despues de 5 años

Con este triunfo los Astros sumaron el segundo título de campeones de su historia, junto al que conquistaron en la temporada de 2017.

Por: Redacción INFO7

Noviembre 05, 2022, 22:28

El dominicano Framber Valdez logró una nueva salida de calidad y el cubano Yordan Álvarez conectó un cuadrangular de tres carreras para que los Astros de Houston vencieran este sábado 4-1 a los Filis de Filadelfia y se coronaran campeones de la Serie Mundial 2022.



Con este triunfo los Astros sumaron el segundo título de campeones de su historia, junto al que conquistaron en la temporada de 2017, cuando vencieron a los Dodgers de Los Ángeles en el Clásico de Otoño.



Esta histórica victoria le otorga al veterano dirigente Dusty Barker su primer título de campeón de la Serie Mundial, en su tercer viaje a esta instancia (perdió con los Gigantes de San Francisco en 2002 y el año pasado con los Astros).



Valdez (3-0) se mantuvo en el montículo por seis episodios, de dos hits, una carrera y ponchó a nueve bateadores para dominar nuevamente la poderosa alineación de los Filis, para conquistar su segunda victoria en la Serie Mundial.



En total, Framber lanzó 12.1 entradas de dos carreras y ponchó a 18 bateadores en la Serie Mundial ante los Filis.



Con su tercer jonrón para darle ventaja a su equipo en esta postemporada, Álvarez encabezó un ataque de cuatro carreras en la sexta entrada para que los de Houston definieran su victoria.



Zack Wheeler (1-3) mantuvo a su equipo a flote en las primeras cinco entradas del partido, pero sacó solo un out en el sexto episodio, en el cual los Astros anotaron cuatro veces, tres de ellas cargadas a su cuenta, para ser cargar con la derrota.



El partido se mantuvo sin anotaciones hasta la parte alta de la sexta entrada, cuando Kyle Schwarber detonó su bate ante una recta de Valdez, enviando la pelota por encima de la pared del jardín derecho para colocar delante (0-1) a los Filis.



Con el marcador adverso, el puertorriqueño Martín Maldonado inició la parte baja del sexto episodio logrando un cuestionado pelotazo, en el que se acercó más de lo acostumbrado al plato, siendo alcanzado por un lanzamiento de Wheeler.



Tras el pelotazo a Maldonado, Wheeler dominó al venezolano José Altuve con rodado a la antesala, retirando a Maldonado por out forzado en la segunda almohadilla, en un intento de completar una doble eliminación, que Altuve logró romper al superar el disparo de Jean Segura a la primera base.



El dominicano Jeremy Peña pegó imparable que se fue al jardín central, que llevó a Altuve a la antesala, significando la carrera del empate, lo que provocó que Wheeler saliera del partido, siendo relevado por el zurdo venezolano José Alvarado, quien tenía la encomienda de evitar un batazo de Álvarez.



Por su parte Álvarez llegó al plato y fletó su primer cuadrangular en esta Serie Mundial, al depositar la pelota en las graderías del jardín central del Minute Maid Park de Houston, para llevar las tres carreras (3-1) al marcador para los Astros.



La cuarta vuelta de los Astros llegó por imparable del puertorriqueño Christian Vázquez.



Luego de Valdez, subieron al montículo los dominicanos Héctor Neris y Bryan Abreu, quienes lanzaron una entrada sin carreras cada uno, para dar paso al cerrador Ryan Pressly (6), quien permitió un indiscutible antes de retirar a Nick Castellanos para el último out de la Serie Mundial.



Por los Filis, Álvarez permitió dos carreras en un tercio de entrada y el dominicano Seranthony Domínguez lanzó un tercio sin anotaciones.



Por los Astros, Álvarez bateó un jonrón en cuatro turnos, anotó una vuelta y produjo tres, Altuve se fue con un indiscutible y una anotada en cuatro veces al bate, Peña pegó dos hits y anotó una en cuatro oportunidades con el madero y Vásquez terminó con un imparable y una empujada en tres turnos al bate.



Por los Filis, el dominicano Jean Segura se fue de 3-0 y el panameño Edmundo Sosa de 2-0.