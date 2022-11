Así se vivió el Red Bull Show Run de Checo Pérez

Guadalajara se llenó de adrenalina con la visita de 'Checo' Pérez para presentar su Show Run junto a la escudería Red Bull previo al Gran Premio de México.

Por: Edson López

Octubre 25, 2022, 16:39

“Checo” Pérez aceleró los corazones de sus compatriotas este miércoles durante su Show Run en Guadalajara.

Durante el evento patrocinado por Red Bull, los asistentes recibieron una sobrecarga de adrenalina, pues no solo verían al piloto llevar a la máxima velocidad el poderoso monoplaza de la escudería, si no que tambien fueron testigos de un espectáculo aéreo protagonizado por un parapente motorizado, una carrera de go karts, show de drifting, entre otros.