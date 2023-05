Andrés Guardado anuncia su retiro de la Selección Mexicana

El mediocampista Andrés Guardado agradeció por todas las experiencias vividas en la Selección Mexicana de futbol con la que jugó cinco mundiales

Tras 16 años de haber portado el jersey de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, dio a conocer que se retira del Tri.

Según informó el futbolista, ya había tomado la decisión hace varios meses pero no lo había decidido hasta hace poco tiempo y le dio las gracias a sus compañeros, al director técnico y al equipo.

'Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en Selección Mexicana! … imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!!', publicó.

'Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito ! Todos mis compañeros , los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes ! GRACIAS!!!', añadió.

Cabe recordar que Guardado inició su carrera el 14 de diciembre de 2005 cuando Ricardo La Volpe estaba a cargo del Tri, con quien logró disputar cinco copas del Mundo: Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar.

Fue un total de 181 partidos los que 'El Principito' logró jugar portando la playera de México, y consiguió 28 goles en total durante sus más de 10 años con el tricolor; con el Tri también logró conseguir tres Copas Oro la de 2011, la de 2015 y la de 2019, esta fue la última que logró obtener el equipo nacional.

Además, tras el retiro de Rafa Márquez, Guardado junto al portero Guillermo Ochoa compartió la responsabilidad de la capitanía del equipo, cuyo último partido fue en el Mundial de Qatar donde estuvo 42 minutos en la cancha en el juego contra Argentina.

