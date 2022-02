Alexander Zverev se disculpa por agredir a juez

El tenista golpeó en repetidas ocasiones la silla de un juez en un ataque de ira y fue expulsado del torneo de Acapulco

Por: Luz Camacho

febrero, 23, 2022 10:59

Tras ser expulsado por conducta antideportiva, el tenista alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, pidió disculpas por haber golpeado varias veces la silla del juez del partido de dobles que acababa de perder.

A través de sus redes sociales, Alexander aseguró sentirse arrepentido por su comportamiento.

"Es difícil explicar con palabras lo mucho que me arrepiento por mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me disculpé en privado con el juez de silla porque mi arranque contra él fue erróneo e inaceptable, estoy decepcionado conmigo mismo. Esto no debería haber ocurrido y no hay excusa", publicó.

"También quisiera disculparme con mis seguidores, con el torneo y con el deporte al que amo. Como saben, lo dejo siempre todo en la cancha. Ayer, di demasiado. Voy a tomarme los siguientes días para reflexionar, tanto sobre mis actos como para asegurarme de que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Lamento haberlos decepcionado", finalizó.

Zverev no podrá jugar en segunda ronda del torneo individual ante su compatriota Peter Gojowczyk, clasificado directamente para los cuartos de final. El germano había superado en primera ronda al estadounidense Jenson Brooksby en el partido que acabó más tarde de la historia (4:54 de la madrugada).