Al-Jazira arrasa al Pirae con goleada en Mundial de Clubes

El Al-Jazira se citó en la segunda fase con el Al-Hilal

Por: Redacción INFO7

febrero, 03, 2022 14:24

El Al-Jazira se dio un festín ante el AS Pirae en la primera ronda del Mundial de Clubes, ganó 4-1 y se citó en la segunda fase con el Al-Hilal en una eliminatoria de la que saldrá el rival del Chelsea en las semifinales.

El conjunto emiratí, campeón de la Liga Árabe del Golfo en el curso 2020/21 y participante en calidad de anfitrión del torneo, no dio opciones a un rival menor de la Polinesia Francesa que representó a la Confederación de Fútbol de Oceanía tras la renuncia del Ciudad de Auckland.

Para llegar a los Emiratos Árabes Unidos, el AS Pirae tuvo que hacer un viaje de 40 horas entre horas de vuelo y escalar tras las que no han recogido sus frutos porque todos los pronósticos se cumplieron en el estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dabi. No hubo pie a la sorpresa.

El Al-Jazira, dirigido por el neerlandés Marcel Keizer, dominó el duelo de principio a fin y se llevó la victoria.

Con los tantos de Zaid Al-Ameri, que abrió el marcador a los cinco minutos, y los de Ahmed Al Hashmi y Milos Kosanovic también antes del descanso, el Al-Jazira sentenció el choque. Después, en la segunda parte, Abdoulay Diaby cerró la goleada y Mohammed Rabii, en propia puerta, maquilló el marcador.

Ahora, el Al-Jazira está en la antesala de las semifinales y a un paso de poder medir sus fuerzas con el Chelsea. El Al-Hilal será su último obstáculo.

El próximo domingo, de nuevo en el estadio Mohammed bin Zayed, tendrá que ganar a un equipo dirigido por el portugués Leonardo Jardim y con nombres como el argentino Luciano Vietto, el peruano André Carrillo o el francés Bafétimbi Gomis.