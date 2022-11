Video: Aficionados se quedan sin ver penal atajado por Ochoa

This browser does not support the video element.

El debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo ante su similar de Polonia, en partido correspondiente al Grupo C en el estadio 974 de Doha, en Qatar, quedará en la memoria de muchos porque a pesar de que quedaron empatados sin goles, la atajada de Guillermo 'Memo' Ochoa al penal de Robert Lewandowski al minuto 57 emocionó a la afición mexicana.



Debido a que el duelo se dio en el horario matutino, varias escuelas y centros de trabajo optaron por dejar que sus alumnos o empleados pudieran ver el cotejo.



En redes sociales han circulado en redes sociales varios videos después del partido, pero entre los que destacan se encuentra uno compartido en TikTok por el usuario Daniel Rodríguez (@dany8u), el cual suma casi medio millón de reproducciones y más de 51 mil me gusta.



En el video se observa a un grupo de estudiantes universitarios viendo el partido entre México y Polonia en un auditorio.



'Grabaste el momento perfecto, jajajajajaja', 'Jajajaja. Me acordé del capítulo de vecinos, cuando les cortan el cable de Silvita', 'Eso sí duele, quema', 'Así se apagó la llama del amor con mi ex', son algunos de los más de 360 comentarios.