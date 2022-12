Afición mexicana recibe con insultos a 'Tata' Martino

Aunque el entrenador Gerardo 'Tata' Martino se mantuvo en silencio ante los reclamos de los aficionados, el que respondió fue su ayudante Scoponi

Por: Luz Camacho

Diciembre 04, 2022, 12:27

Tras su participación en el Mundial de Qatar, Gerardo Martino y algunos de los jugadores de la Selección Mexicana regresaron a la Ciudad de México la madrugada del domingo y no fueron bien recibidos por los aficionados que se dieron cita en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.



Cabe recordar que el Tricolor tuvo una de sus peores actuaciones en la Copa del Mundo al quedar eliminados en la fase de grupos, cortando así una seguidilla de siete torneos avanzando, cuando menos, a los octavos de final, y se tenía el reto de llegar al quinto partido, pero con el 'Tata' Martino no se logró ni siquiera llegar al cuarto encuentro.

'Da la cara, Tata', 'Nada más viniste a robar, Tata', “Tanto que se te dijo, basura”, “Te aferraste a Funes Mori, te aferraste”, fueron algunos de los reclamos y ofensas que subían de tono contra el ex entrenador de la Selección Mexicana.

'Sí, te estoy golpeando. No te pongas a llorar, pavote', respondió con burla Scoponi.

A su llegada a México, el entrenador argentino, quien lucía un semblante serio, sin perder la cordura optó por no rendir declaraciones o caer en provocaciones de reporteros y aficionados, quienes lo señalaron como el responsable del fracaso de México en Qatar. Él mismo también había asumido esa posición tras el juego contra Arabia Saudita: “Asumimos el fracaso que tuvimos en esta Copa del Mundo. Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Mi contrato con la Federación Mexicana de Futbol terminó cuando el árbitro terminó el partido'.Uno de los momentos más hostiles se dio cuando un hombre le gritaba al técnico argentino 'te equivocaste por no llamar al Chícharo, ahí están las consecuencias', a lo que el ex arquero Norberto Scoponi intervino y respondió: 'No digas boludeces', pero además le dio un par de palmadas en el rostro del aficionado molesto. 'Me estás golpeando', le recriminó el hombre identificado como Juan Carlos Romero Ávila.Y aunque las cosas no pasaron a mayores, Martino tuvo que ser escoltado por elementos de seguridad hacia su camioneta ante la cantidad de personas que lo rodeaban y no lo dejaban avanzar rápido.México quedó afuera del Mundial luego de empatar 0 a 0 contra Polonia, caer 2 a 0 ante Argentina y derrotar 2 a 1 a Arabia Saudita. En total, sumó cuatro puntos y estuvo a un gol de igualar la línea de Polonia, el segundo clasificado del grupo C.