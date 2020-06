¡Adiós a una leyenda!, The Undertaker anuncia su retiro de la WWE

Foto: Web

Mark William Calaway era el luchador activo más longevo de la World Wrestling Entertainment

Por: Redacción Web

ESPECIAL.- De manera sorpresiva, Mark William Calaway mejor conocido como "The Undertaker" sorprendió a todos sus seguidores luego de anunciar su retiro de la lucha libre WWE en el último capítulo correspondiente a su documental "The Last Ride".

En la producción, The Undertaker, quien actualmente tiene 55 años de edad, aprovechó para contar cosas de su vida en la serie de cinco capítulos y sería finalmente con el episodio final donde pondría final a su prolífica carrera sobre el cuadrilátero.

"Si existe un final perfecto para una carrera fue ese...(su última lucha contra AJ Styles en Wrestlemania 36), en este punto de mi carrera ya no siento la urgencia de volver al cuadrilátero, es momento de que el vaquero cabalgue hacia la puesta del sol", mencionó.

The Undertaker formó parte de la World Wrestling Entertainment desde el año de 1990, siendo el luchador activo con más años en la compañia.

Uno de sus récords más memorables consiste en 25 victorias, 2 derrotas y 0 empates desde su debut.

Su más reciente batalla ocurrió este año contra AJ Styles.