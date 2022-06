Talento de Coahuila llega hasta Japón

El alumno de ingeniería en sistemas computacionales fue seleccionado en 2020 para participar en un proyecto de investigación

Por: Redacción INFO7

junio, 05, 2022 16:50

Luis Ángel Rodríguez Hernández, es un estudiante del Instituto Tecnológico de Saltillo quien este domingo llegó a Osaka en Japón para participar en un proyecto de investigación en la compañía Mirai Innovation Research Institute.

El alumno de ingeniería en sistemas computacionales fue seleccionado en 2020 para participar en un proyecto de investigación en dicha empresa cuyo giro es la neurociencia.

"Ya casi se cumplen dos años de que empecé a hacer mi colecta. Me siento afortunado, feliz, emocionado; es un torbellino de emociones, todas a favor. Me siento bastante feliz, dichoso y afortunado de que toda mi familia, todos mis amigos me apoyaron en todo este proyecto", expresó el chico a un medio de comunicación.

"Ofrecí clases de idiomas, mucha gente las tomó y varios de ellos las aprovecharon bastante. Se siente bastante bien porque es compartir algo que le puede servir algo y espero que, alguna vez, estas personas a las que les di clase puedan decir 'me voy a Japón también'", expresó.

Será a partir de mañana que el joven saltillense comience su estancia en Mirai; y aclaró que espera que su logro motive a otros jovenes.

Con información de elhorizonte.mx

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS