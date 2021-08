Se sale de control vacunación a jóvenes en Saltillo

Los jóvenes intentaron entrar por la fuerza al modulo de vacunación, luego de que les anunciaran que ya no habían más dosis.

Por: Redacción INFO7

agosto, 24, 2021 20:16

Comentarios

El caos y el enojo de jóvenes de 18 a 29 años se hicieron presentes en la Ciudad Universitaria de Arteaga, único módulo que abrió este martes 24 de agosto para la última etapa de vacunación a jóvenes con apellidos de la S a la Z.

El número de asistentes superó las expectativas y el zafarrancho se originó cuando les dijeron que la jornada se suspendía por que no había vacunas para todos.

Desesperados por un lugar entraron a la fuerza, y fue hasta 12 horas después que el responsable de la vacunación, el superdelegado Reyes Flores, llegó para tratar de calmar los ánimos, sin embargo, los jóvenes no perdieron oportunidad de manifestarle sus reclamos ante la mala organización.

Finalmente fue al rededor de la una de la tarde que reiniciaron la vacunación en este centro, pero sólo a mil 500 personas, a quienes les pidieron no publicar nada para que quienes no entraron no reclamarán.

De esta forma quedó en evidencia que la jornada de inoculación se hizo con pocas vacunas, y pese a que los jóvenes atendieron al llamado, la 4T les quedó mal.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado