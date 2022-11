Sacerdote se enoja y abandona a novios en plena misa

A base de reclamos e insultos, familiares de la pareja sacaron al sacerdote de la sacristía en la capilla de Guadalupe para que continuara la misa

Por: Redacción INFO7

Noviembre 01, 2022, 15:42

De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, el sacramento del Matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su Iglesia.



Debido a la importancia de este sacramento en la vida de una pareja es que está causando indignación la acción de un sacerdote que abandonó a los novios en plena misa porque presuntamente el fotógrafo estaba interrumpiendo la ceremonia.



Los hechos se registraron en la capilla de Guadalupe en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila..



Los momentos que ocurrieron después de que el padre se retiro del altar quedando suspendida la ceremonia fue publicada en TikTok por una cuenta de eventos de XV años.



En el video se pueden escuchar los reclamos del fotógrafo y algunos familiares al sacerdote.



'Vamos a ir con el Obispo, yo voy a reportar yo me encargo de eso, eso que hizo no está bien, no es humildad, no está Dios en su corazón está todo menos eso', dice el fotógrafo mientras continúa trabajando.



De acuerdo con algunos de los invitados, la ceremonia duró 15 minutos cuando el sacerdote se retiró.



En el video también se puede escuchar cuando al fotógrafo se le entre corta la voz cuando muestra a los novios que también se limpian las lágrimas, desconcertados por lo que estaba pasando.



'Porqué le echaron a perder su boda a mi hijo, porqué', cuestionó una mujer, presuntamente madre del novio.



Posteriormente algunos familiares salieron del templo y se dirigieron a la sacristía en donde presuntamente se había resguardado el párroco, entre insultos le pidieron que saliera a terminar la misa.



Tras viralizarse el video, los usuarios reaccionaron con indignación y señalaron que en todas las iglesias permiten grabar los enlaces nupciales.



La tensión aumentó cuando los familiares del novio se subieron al altar y se dirigieron a la sacristía para pedirle al sacerdote, identificado como Francisco Javier Gómez Orozco, que saliera a continuar con la misa y le diera la bendición a los novios.



Una mujer deja ver que presuntamente el sacerdote se enojó por los anillos, pero no da más detalles al respecto.



Finalmente, el sacerdote sale de la sacristía y se dirige a los novios, en medio de ofensas de algunos asistentes. Incluso el fotógrafo continúa reclamando y pide que se repita la misa, pero esto no puede ser posible debido a que el sacramento ya está hecho, según indicó el religioso.



Al dirigirse a los novios, el sacerdote les dijo que nunca los ofendió y que llevó a cabo el ritual como indica el sacramento.



El video termina después de que los presentes llevan a cabo el signo de reconciliación, para después recibir la comunión.



Cabe resaltar que una serie de sonidos extraños llamó la atención de los usuarios, quienes señalaron que presuntamente el camarógrafo de repente comenzaba a hablar en otro 'idioma' o 'lengua', incluso unos aseguraron que se trataba de 'hebreo'.



Trascendió que la Diócesis de Torreón consideró que el sacerdote no incurrió en ninguna irregularidad toda vez que sí concluyó con la ceremonia religiosa y casó a los novios.