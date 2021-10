Paga alcalde de Parras cirugía con recursos del municipio

Liquidan con recursos del ayuntamiento cirugía que se realizó una colaboradora cercana del alcalde, ya que el municipio no cuenta con servicio médico

Por: Redacción INFO7

octubre, 19, 2021 12:46

Al ser cuestionado sobre las facturas expedidas por la Clínica Hospitalaria La Concepción por casi 200 mil pesos a nombre del municipio por la intervención de Lucía Zamora Rocha, a quien ha señalado como su incondicional colaboradora, el alcalde de Parras dijo esto no se trató de ningún apoyo extraordinario.

El alcalde Ramiro Pérez Arciniega reconoció que pagó una intervención quirúrgica de su colaboradora, debido a que el municipio no cuenta con servicio médico y tiene la obligación de brindar esa prestación a sus empleados.

"No, mira no son incondicionales mías, el municipio de Parras no tiene servicio médico, nosotros como patrones estamos obligados a proporcionar el servicio médico cuando así lo requieren".

En INFO7 les dimos a conocer oportunamente una serie de facturas que salieron a la luz pública una de ellas la de Zamora Rocha, trabajadora del departamento de Desarrollo Rural, a quien dijo el alcalde se cubrieron su gasto al igual que sucede con elementos policiacos.

"De hecho aquí en Torreón tenemos a un policía que fue herido, y lo tenemos en un hospital privado, porque la gravedad de sus heridas, incluso amenazaban su vida, entonces como patrón, el municipio, está obligado a atender a sus trabajadores, en Parras como no contamos con servicio médico".