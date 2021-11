Incrementan en diciembre demandas por pensiones alimenticias

Poder Judicial del Estado de Coahuila se prepara para atender las demandas por pensión alimenticia que se incrementan en el mes de diciembre

Por: Irene Zapata

noviembre, 24, 2021 11:59

Se acerca diciembre y con ello muchas mujeres buscan que su ex esposos cumplan no solo con la pensión alimentaria para los hijos si no también lo correspondiente al aguinaldo y ante estos casos el Poder Judicial del Estado se prepara para poder atender de mejor manera esta situación, con lo que pretenden que a principios de año haya seis jueces para atender las demandas de esa sala, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup.

"Vamos a cerrar el área con una recomposición del área familiar en Saltillo, aquí mismo en la capital del estado ahorita tenemos tres jueces orales, dos tradicionales, y una persona que está apoyando en la elaboración de documentos pero sin firmar todavía, solamente apoyando pero tiene esa categoría", informó.

El presidente magistrado informó que cada año se han ido incrementando los casos de reconocimiento de paternidad y las demandas de pensiones alimenticias, pero los juzgados especializados en violencia familiar han logrado resolver estos casos mediante la conciliación, sin necesidad que se llegue a un juicio.

Finalmente mencionó que a nivel nacional, según el INEGI, 1 de cada 4 menores, que son hijos de padres separados, recibe una pensión del padre.