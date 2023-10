 'Espinilla' le perfora cráneo; realmente era un tumor

Un hombre se hizo viral en redes sociales después de contar su historia en donde creyó que tenía grano, pero era un tumor que le perforó el cerebro.

Alonso Castillas de 28 años de edad y originario de Monclova, Coahuila relató en una historia como comenzó todo al creer que tenía un grano en la cien que le incomodaba.

El joven creyó que se trataba de una espinilla enterrada, pero después de ver que el grano estaba creciendo, se preocupó y decidió acudir a consultar con un médico.

En un inicio le dijeron que se trataba de un absceso por lo que le recetaron medicamento pero no disminuía de tamaño. A los pocos días de haber consultado, la 'espinilla' comenzó a crecer a un ritmo acelerado.

Finalmente acudió al hospital para que se lo retiraran por medio de cirugía, pensando que se trataba de un absceso como le habían dicho.

Antes de la cirugía le realizaron algunos estudios y estos arrojaron que la 'espinilla' se trataba de un tumor que le había perforado el cráneo.

Alonso detalló que por medio de la cirugía le retiraron el pedazo de cráneo afectado, tejido y nervio en la zona en donde se localizaba el tumor.

Lamentablemente el tumor continúo creciendo por lo que Alonso tuvo que someterse a varias cirugías. Incluso este ya se manifestó en uno de sus ojos y en la mayor parte de su cuerpo.

La enfermedad que padece fue diagnosticada como 'neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas', es una enfermedad poco frecuente que representa menos de 1% de las neoplasias malignas hematológicas. Afecta con mayor frecuencia a ancianos del género masculino, en la séptima década de la vida.

De acuerdo con Alonso, el patólogo y oncólogos le indicaron que es un caso muy raro, que muy poca gente en el mundo lo ha padecido.

En la última actualización sobre su enfermedad en un video publicado el sábado 7 de octubre, Alonso dio a conocer que fue internado por una infección en los pulmones.

"Siempre les digo no se rajen pero esto ya me está pesando mucho. No me gusta como me veo, no me gusta sentirme así. Es muy difícil", publicó.

