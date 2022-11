Cuenta Coahuila con 10 mil vacunas más contra la influenza

Las dosis serán aplicadas a la población que habita en los municipios de Viesca, Matamoros y Torreón, informaron autoridades de Salud

Por: Redacción INFO7

Noviembre 10, 2022, 12:35

La Jurisdicción Sanitaria VI recibió 10 mil vacunas más contra la influenza para aplicar en los municipios de Viesca, Matamoros y Torreón, informó Juan Pérez Ortega, titular de esta dependencia.



“Recibimos 10 mil dosis, además de las 15 mil que ya habíamos absorbido y que ya se aplicaron, y en esta segunda remesa que nos llega, con la que ya pudimos proteger a 1,300 personas más”, detalló.



Reconoció que existe una respuesta positiva de la población y continúa pidiendo el biológico, pero no sólo la población, sino que también la están demandando empresas y hospitales, lo que es favorable porque eso apoyará a proteger a la ciudadanía contra la influenza en esta temporada.



Pérez Ortega advirtió que en la presente semana las personas pueden acudir sin problema a solicitar el biológico contra la influenza en los centros de salud, tanto del área urbana como rural, de los municipios que comprenden esta Jurisdicción.



“Los tendremos en todos los centros de salud y puntos de vacunación, que afortunadamente la gente ya los ubica bien, pero también se están haciendo brigadas casa por casa, en colonias donde sabemos que pueda haber un difícil acceso y también se han atendido solicitudes de empresas, escuelas y hospitales para llevarla”, dijo.



Envió un mensaje a la población, sobre todo a los adultos mayores, personas que tienen su sistema inmune comprometido y a los padres de familia, para que lleven a vacunar a sus niñas y niños.



Pero también a la población en general, para que se cuiden en esta temporada invernal, que no dejen de practicar las medidas que se efectuaron durante la pandemia, porque al final de cuentas éstas son muy similares para protegerse de todas las enfermedades respiratorias.



Es decir, usar cubrebocas, higiene en las manos y limpieza, ventilar los espacios cerrados y el uso del CO2 y los filtros HEPA cuando la ventilación natural no sea posible, para seguir previniendo este tipo de padecimientos.

Con información de coahuila.gob.mx