Colapsa otra vez vacunación Covid en Saltillo

Foto: Especial

Nuevamente la estrategia de vacunación en Saltillo colapsó y se acabaron los folios que serían asignados a los beneficiarios

Por: Redacción INFO7

agosto, 31, 2021 16:11

Coahuila.- De nueva cuenta colapso la estrategia para la jornada de vacunación contra el Covid 19 en Saltillo, de nuevo serán pocas dosis y muchos los interesados, por ello desde temprano se reportó que se habían agotado los folios de vacunación en los módulos del Mimbre y Maravillas; quedan algunos en la U.A. de C. en Arteaga.

Se informó que en la jornada de vacunación de este martes se atendería a jóvenes de 18 a 29 años y rezagados pero la delegación Federal de la Secretaría del Bienestar reportó contar sólo con 10 mil vacunas que se distribuyeron para aplicarse en los módulos de U.A. de C. Campus Arteaga, El Mimbre y Parque Las Maravillas.

Desde la madrugada se empezaron a entregar los folios para la aplicación de la vacuna, los cuales a esta hora ya se han agotado tanto para el módulo en Las Maravillas y El Mimbre, quedando algunos disponibles para el Campus Universitario de Arteaga.

Trascendió que en los próximos días estarán llegando más vacunas para cubrir a las personas entre 18 y 29 años que no alcanzaron en esta primera jornada de este sector de la población, quienes se quedaron esperando sólo recibieron un sello en su registro con la promesa de ser los primeros en las próximas jornadas que no se sabe cuándo se realizarán ya que vacunas no hay y llegan en cantidades muy pequeñas a comparación de las que se necesitan.

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado