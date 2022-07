Coahuila inicia construcción de puente vehicular

La creación de un puente vehicular en la colonia El Álamo, pretende mejorar la movilidad durante la temporada de lluvias

Por: Redacción INFO7

julio, 09, 2022 11:45

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, junto al alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, anunciaron el arranque oficial de la creación de un puente vehicular en la colonia El Álamo, misma que pretende mejorar la movilidad durante la temporada de lluvias.

Cabe mencionar que dicha edificación forma parte del 1er. Maratón de Obras "Saltillo Nos Une", la cual estará ubicada sobre un arroyo en el antiguo camino a General Cepeda.

De acuerdo con los funcionarios, esta obra planea beneficiar a ocho colonias y un ejido en la zona; vecinos del sector coincidieron en que durante la temporada de lluvias no se puede cruzar debido a la cantidad de agua en el afluente.

"Cuando llueve no podemos ni pasar porque el agua destruye el camino y no hay acceso para ir a hacer lo que tenemos que hacer, como ir al trabajo o al mandado", comentó una vecina del lugar.

"Me parece bien porque ya no vamos a batallar para pasar, se pone bien feo y no podemos cruzar, nos tenemos que esperar", comentó por su parte otro ciudadano.

Dicho proyecto tendrá contará con una inversión de 5 millones de pesos y se contempla una construcción de 6 mil metros cuadrados, contará con dos carriles de circulación, banquetas, alumbrado y drenaje pluvial.

Con información de elhorizonte.mx

