Ciclo escolar terminará en línea por onda calida

Por la onda de calor en Coahuila, la Secretaría de Educación decretó que las clases continuarán en línea y las graduaciones en horario adecuados.

Por: Antonio Herrera

Junio 21, 2023, 17:17

La Secretaría de Educación en el estado de Coahuila dio a conocer que debido a la ola de calor y las altas temperaturas que se presentan, el actual ciclo escolar cerrará con educación a distancia, es decir en línea, donde los alumnos desde casa podrán dar los últimos repasos del presente curso.

También se dio a conocer que la ceremonia de graduación que sean al aire libre tendrán que hacerse en algunos horarios donde las altas temperaturas no impacten y no poner en riesgo ni a los alumnos así como los padres de familia. Aquellas que se realicen en algún salón de eventos con aire acondicionado no podrán tener algún problema en realizarse.

Por su parte, el secretario de educación en el estado Francisco Zaracho, dijo que todas estas decisiones son por el bien de los niños y las niñas y se espera que para el próximo ciclo escolar el clima regrese a la normalidad en las diferentes regiones y de no ser así estar preparados con el equipo necesario en cada aula.

Actualmente Coahuila reporta temperaturas punta de 45° como máxima en sus principales urbes.