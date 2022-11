Advierte Salud sobre 'Tripledemia' en temporada invernal

Detalla Salud Coahuila que el Covid-19, la influenza y el virus sincitial pueden dar las mismas manifestaciones clínicas en el aparato respiratorio

Por: Redacción INFO7

Noviembre 09, 2022, 14:57

Durante su participación en el Subcomité Técnico Covid-19, el secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, expusó sobre el riesgo de una “Tripledemia” ante el inicio de la temporada invernal, y con ello la prevalencia de enfermedades respiratorias.



De acuerdo con la explicación, la Tripledemia es la coincidencia en el ambiente de los virus SARS-CoV-2, influenza y virus sincitial respiratorio. Ocurre por la llegada del invierno y el fin de la mayoría de las restricciones impuestas en la pandemia.



Alertó además que en octubre de este año se registró un alto número de casos del virus sincital respiratorio, cuyo virus de tipo RNA es el causante número 1 de bronquiolitis y neumonías en niños.



“En Estados Unidos se estima que ocurren 90 mil hospitalizaciones y 4 mil 500 defunciones en la población infantil cada año. Mientras que en los adultos se estiman 14 mil muertes al año, siendo las personas mayores de 65 años el grupo poblacional de más riesgo”, dijo, y anticipó la posibilidad de una alza de contagios a finales del 2022 y principios del 2023.



Respecto a la influenza y sus tipos A, B,C Y D, siendo la A y B las que afectan al ser humano, no se ha detectado desde abril del 2020, mientras que los demás virus se mantuvieron en números bajos.



Sin embargo, este año Estados Unidos registró en la semana 42 del año en curso el mayor número de hospitalizaciones en niños por influenza desde el 2015.



En seguida, el titular de la Secretaría de Salud de Coahuila sentenció que esta reavivación de enfermedades respiratorias se suscita tras dos años de no estar expuestos a los diferentes virus, como Influenza y Sincitial Respiratorio, debido a las medidas extremas de prevención que se tomaron a causa del Covid-19.



“Al no ser expuestos a estos virus, ahora tenemos mayor susceptibilidad a enfermarse porque nuestro organismo no se estuvo entrenando con la producción de anticuerpos para estos virus”, apuntó



Asimismo, destacó que esto mismo puede ocurrir con el SARS-CoV-2, puesto que de acuerdo con el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud en la Universidad de Washington, se espera un incremento en las infecciones globales de Covid-19 durante este invierno, pasando de 16.7 millones de casos diarios a 18.7 millones de casos en febrero del 2023.



Detalló que los tres virus pueden dar las mismas manifestaciones clínicas en el aparato respiratorio, desde un resfriado común hasta una neumonía grave, especialmente en la población más vulnerable, que son: niños menores de 5 años; inmunodeprimidos; adultos mayores de 65 años; y con comorbilidades, especialmente cardiacas y pulmonares.



Para su detección se puede realizar pruebas rápidas de antígeno para virus influenza, sincitial y SARS-CoV-2, al igual que pruebas de PCR individuales o en paneles.



Realizarse cualquiera de estas pruebas, es de gran importancia puesto con ella se establece el tratamiento adecuado lo antes posible y se tiene una vigilancia epidemiológica para conocer el comportamiento de los virus.

Con información de coahuila.gob.mx