Clima en Monterrey miércoles 6 de agosto - Máxima de 36 grados

Clima en Monterrey caluroso para esta jornada de miércoles en donde se espera una temperatura máxima de 36 grados con cielo mayormente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 36 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de miércoles.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 36 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, la onda tropical número 20 se integrará en la circulación de la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, dando origen a un posible ciclón tropical, y en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Veracruz; lluvias muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Puebla, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Simultáneamente, una vaguada en altura sobre el occidente de México y el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Por otra parte, el monzón mexicano, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa.

Asimismo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, Sonora y Sinaloa.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Con información de conagua.gob.mx