¡Vuelve Roger Waters de Pink Floyd a la Arena Monterrey!

El concierto de Roger Waters en la Arena Monterrey será el 11 de octubre de 2022

Por: Luz Camacho

noviembre, 26, 2021 12:36

Roger Waters dio a conocer que agregó una fecha más en México como parte de su gira 'This Is Not A Drill', que dará en Norteamérica en 2022.

El concierto agregado será en la Arena Monterrey, el próximo 11 de octubre 2022.

La última vez que Roger Waters se presentó en la Sultana del Norte fue con su gira Us + Them en 2018.

Con este nuevo tour, el genio creativo de Pink Floyd promete presentar un espectáculo desafiante y estimulante.

¿Cuándo estarán a la venta los boletos?

Los boletos para este concierto de Roger Waters , estarán disponibles en Venta General a partir del 30 de noviembre a través de www.superboletos.com, así como en la taquilla del recinto.

"This Is Not A Drill" también se presentará en 32 ciudades de Estados Unidos y Canadá, comenzando en Pittsburgh el 6 de julio en la Arena PPG Paints y llegará a lugares que no visitó en la gira de 2017 Us + Them, como Nueva York, Cincinnati, Raleigh, Orlando, Minneapolis, San Francisco, y Salt Lake City.