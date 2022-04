THE KILLERS en la Arena Monterrey

26 y 27 de Abril, Arena Monterrey, Nuevo León

Por: Redacción INFO7

abril, 26, 2022 09:09

Zignia Live se complace en dar la bienvenida a The Killers de regreso a Monterrey, Nuevo León para retomar la gira Imploding The Mirage Tour 2022 en el 26 y 27 de abril 2022 en la Arena Monterrey. Anunciado originalmente en 2020 cuando COVID detuvo por primera vez la gira mundial, esta será la primera vez que The Killers regrese a nuestro país desde su gira por México en 2018. The Killers se presentará en nuestro país como parte del Imploding The Mirage Tour 2022 para celebrar su sexto álbum de estudio Imploding The Mirage y su sencillo principal "Caution". A principios de este año, mientras la gira todavía estaba en suspenso debido a la pandemia en curso, The Killers lanzaron su séptimo álbum de estudio, el álbum más silencioso, impulsado por el estudio de los personajes, Pressure Machine. El resultado es un documento sonoro de crecer y vivir en el suroeste de Estados Unidos, contado desde una miríada de perspectivas.

Imploding The Mirage fue una producción propia de la banda en asociación con el ingeniero de audio, Shawn Everett (The War On Drugs, Kacey Musgraves, Beck) y el multiinstrumentista de Foxygen, Jonathan Rado. El álbum, en su conjunto, está fuertemente influenciado por gente como Kate Bush, Peter Gabriel, Bruce Springsteen y New Order y promete una especie de regreso a los sonidos Heartland Rock de álbumes tan queridos como Sam*s Town y Battle Born. La lista de artistas destacados incluye a Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel (War On Drugs), Blake Mills y Lucius.

The Killers irrumpió en la escena por primera vez en 2004, encabezando las listas del mundo y obteniendo reconocimiento inmediato con su álbum Hot Fuss. Con exitosos sencillos como "Mr. Brightside "y" Somebody Told Me", el álbum obtuvo una popularidad instantánea y un gran éxito internacional. Desde entonces, la banda ha vendido más de treinta millones de álbumes en todo el mundo y encabezó todos los festivales más importantes del mundo, incluidos Coachella, Lollapalooza, Glastonbury y recibió innumerables elogios, incluidas múltiples nominaciones al Grammy, nominaciones a los premios American Music, MTV Video Music Awards y premios NME.

Observaciones

Evento Zignia Live

Niños a partir de 3 años pagan boleto

Apertura de puertas 2 hrs antes

No se permiten cámaras fotográficas ni de vídeo profesionales

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS