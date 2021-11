The Killers anuncia dos conciertos en Monterrey

La banda originaria de Las Vegas también se presentará en la Ciudad de México y Guadalajara.

Por: Brenda González

noviembre, 03, 2021 14:36

La banda de rock estadounidense, The Killers, anunció por medio de sus redes sociales que ofrecerá cuatro conciertos en México en 2022.

Los originarios de Las Vegas tendrán dos presentaciones en Monterrey, las cuales se llevarán a cabo los próximos 26 y 27 de abril en la Arena Monterrey.

Posteriormente, ofrecerán un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el 29 de abril y el 1 de Mayo se presentarán en el Estadio 3 de marzo en Guadalajara.

La visita de The Killers el próximo año entusiasmó a sus miles de fanáticos, quienes se encuentran más que listos para disfrutar de éxitos como "Human", "Mr. Brightside" y "When You Were Young".

La preventa exclusiva para Banco Azteca se llevará a cabo del 8 al 9 de noviembre, y la venta al público general será a partir del 10 de noviembre a través del sistema superboletos, Palacio de Hierro, Innova Sport y en Taquillas de la Arena Monterrey.