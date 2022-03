THE BOYBAND EXPERIENCE en la Arena Monterrey

Jueves 02 de Abril, Arena Monterrey, Nuevo León

Por: Redacción INFO7

marzo, 08, 2022 12:12

¡Mercurio, UFForia, Magneto, Kairo, Tierracero, Ragazzi, MDO, Hijos de Sánchez y M5, están de regreso! Las bandas de los 90*s más representativas y existosas de Latinoamérica revivirán lo mejor de sus tiempos con un nuevo concepto de concierto interactivo llamado Boy Band Experience.

La nueva experiencia que se vivirá en este espectáculo es la interactividad, que permitirá al público a través de una aplicación llamada "WIDOLS" votar y armar duelos llamados "Mashups" donde podrás elegir las canciones que se enfrentarán así como a los artistas que quieras ver cantarlas.

Todas las instrucciones para generar este concierto interactivo estarán dentro de la app "WIDOLS" y estará disponible para descarga (iOS y Android) previo a los conciertos.

No puedes perderte ser parte de este novedoso concierto interactivo que te llevará a revivir una de las grandes épocas con tus grupos favoritos y cantar temas como: Enamoradísimo, Brujería, Vuela Vuela, Dile que la amo, TBC, No puedo olvidarme de ti, Aun sin ti, No solo fue culpa mía, entre otros más.

Observaciones

Órdenes Will Call se CANCELAN 48 horas antes del evento.

Evento Zignia Live.

Niños pagan a partir de 3 años.

No se permite el acceso a cámaras de vídeo ni fotografía profesionales.

