Kumbia Kings prepara concierto, película y libro

"Todo lo que puedo recordar, ahí va a ir a estar... mi versión nunca la conté, van a escuchar de todo", remató.

En su concierto, estrenarán cuatro canciones y podrían tener invitados sorpresas, aunque Cruz duda que AB sea uno de ellos.

"No sé si sabe (del concierto), la invitación se mandó y si no responde y no dicen nada, es no", dijo Martínez.

Los boletos para el Live 2.0 de Kumbia Kings en la Arena Monterrey están a la venta a partir de este 15 de octubre a través del sistema Superboletos y en taquillas del recinto.