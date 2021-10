¿Justin Bieber dará concierto en Monterrey en 2022?

El cantante canadiense regresaría a Monterrey el próximo el 22 de mayo de 2022, en El Palacio Sultán, Estadio de Béisbol Monterrey

Por: Luz Camacho

octubre, 19, 2021 09:25

Monterrey.- A cinco años de su último concierto en Monterrey, Justin Bieber, el cantante canadiense regresara en 2022 con su gira "Justice World Tour".

La fecha será el próximo 22 de mayo de 2022 en el Estadio de Béisbol Monterrey.

El "Justice World Tour" debía haber comenzado este verano, pero debido a las restricciones de COVID-19 que varían según cada país o estado, la gira se retasó para el 2022. Hasta el momento están confirmados 52 fechas, se espera que los conciertos que dará en México sean pronto anunciados oficialmente.

Se espera que los organizadores de la gira "Justice World Tour" hagan oficial las fechas en que se presentara Justin Bieber, así como los precios de los boletos, hora, fechas de venta en le trascurso de las próximas horas o días.

Justin Bieber en Concierto Monterrey en el 2017

Recordemos que su anterior concierto fue en el año 2017 en el estadio BBVA Bancomer de Monterrey, el artista Justin Bieber entre fuegos pirotécnicos que iluminaron el estadio y sus más de 50 mil fans acompañaron al cantante.

Entre los gritos de sus fans “beliebers” hicieron realidad su sueño ya que tuvieron que esperar seis años para que regresará a Monterrey con su Gira Purpose World Tour.

El canadiense de 22 años, salió al escenario con una chaqueta de mezclilla y camiseta blanca, él apareció dentro de una enorme caja de cristal ante el público regiomontano y dio comienzo con su sencillo ‘Mark my words’

Tras casi una hora y media, el cantante dio cierre al concierto con su sentillo 'What Do You Mean?' con la que el artista se despidió en medio de un espectáculo de pirotecnia, para continuar con su gira por el país con tres presentaciones en la Ciudad de México.