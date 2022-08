Jonas Brothers en la Arena Monterrey

1 y 2 de Septiembre, Arena Monterrey, Nuevo León

Por: Redacción INFO7

agosto, 02, 2022 12:39

Los Jonas Brothers , se complacen en anunciar que llevaránpara dos emocionantes espectáculos. Inmediatamente después de, los hermanos harán una parada en la Ciudad en Arena Monterrey

Jonas Brothers tomaron al mundo por as alto en el 2019 con el lanzamiento sorpresa de su sencillo " Sucker ", aclamado por la crítica y de gran éxito, luego de una pausa de seis años. El sencillo de triple platino debutó #1 en el Hot 100 de Billboard , convirtiéndose en el primer #1 para la banda y el primer debut #1 de un grupo en este siglo. La banda lanzó Chasing Happiness , una película de Amazon Original que documenta el ascenso y el regreso de los hermanos a la música, antes de lanzar su tercer álbum número uno con la llegada de Happiness Begins Republic Records ), que se vendió platino. El trio siguió creciendo con su gira " Happiness Begins Tour " con entradas agotadas, vendiendo más de 1.2 millones de entradas.

Jonas Brothers solo aceleró este impulse en 2021. Se unieron con Marshmello para "Leave Before You Love Me", reclamando un lugar entre los 1040 durante seis semanas y contando. Luego, presentaron " Remember This " en asociación con NBCUniversal para los Juegos Olímpicos de Tokio . La canción definió notablemente elde 44 fechas con el apoyo de Kelsea Ballerini . Entre espectáculos con entradas agotadas, lanzaron su nuevo sencillo, " Who *s In Your Head", que se ha disparado en las listas de radio y ha aumentado la emoción por mucho más por venir de Jonas Brothers.