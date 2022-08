Intocable anuncia conciertos en la Arena Monterrey

Como ya es toda una tradición, Intocable volverá en diciembre a Monterrey para hacer disfrutar a sus fans de un espectáculo de primer nivel

Por: Luz Camacho

agosto, 31, 2022 13:15

Intocable, quien fue nombrado el "Grupo de la Década" por la revista Billboard, se estará presentando antes de que finalice el 2022 en la Arena Monterrey.

Ricardo "Ricky" Muñoz, René Martínez, Sergio Serna, Johnny Le Rosa, Alejandro Gulmar, y Félix Salinas volverán el próximo 02 y 30 de diciembre a la Sultana del Norte, como ya es toda una tradición, para ofrecer a los regios un espectáculo de primer nivel, que ha demostrado porqué ha estado rompiendo barreras durante 28 años.

Los conciertos de Intocable están programados para que inicien a las a 21:00 horas.

La agrupación mexicano-estadounidense de Zapata, Texas, ha seguido encabezando las listas a lo largo de los años con múltiples éxitos de radio, Top 10 que incluyen "Te Amo (Para Siempre)", "Eres Mi Droga", "Fuerte No Soy", "Sueña", "Aire", entre otros, y ahora con su nuevo sencillo titulado "Si Me Duele Que Duela" escrito por Pablo Preciado (Matisse) y producido por Don Was, harán vibrar, cantar y gozar a sus miles de fans que los han convertido en los consentidos.

Ganadores de 2 premios GRAMMY® y 7 premios Latin GRAMMY®, marcó desde sus principios un sonido único dentro del tejano/norteño con mezclas ingeniosas, con texturas de rock, pop, polka, cumbia y folk y los ha cimentado como una de las agrupaciones musicales más influenciales del mundo.

Demostrando constantemente a lo largo de años de producción sónica ejemplar que son pioneros y seguirán allanado el camino para generaciones de artistas mexicano-estadounidenses.

Fecha de venta de boletos para conciertos de Intocable

La preventa para los boletos para los conciertos de Intocable en la Arena Monterrey será exclusivamente para clientes de Banco Azteca, del 02, 03 y 04 de septiembre del 2022.

Y la venta al público en General será a partir del lunes 05 de septiembre, a las 10:00 horas.

Los interesados podrán adquirir las entradas a través del sitio de Superboletos.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS