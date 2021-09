Gipsy Kings en la Arena Monterrey

27 de octubre, Arena Monterrey, Nuevo León

Por: Redacción INFO7

septiembre, 22, 2021 11:53

Leyenda de la rumba, más de 30 años de éxitos sobre el escenario y 60 millones de discos vendidos regresan a la república Mexicana. André Reyes fundó los míticos Gipsy Kings y ahora mantiene viva la llama de la banda que popularizó *Bamboleo* o *Djobi, Djoba*. Su adaptación de la canción «Hotel California» formó parte de la banda sonora original de la película «The Great Lebowski», así como su adaptación de la versión española de« You*ve Got A Friend in Me» para la banda sonora original de la película Toy Story 3 (2010).

