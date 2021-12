Dios Salve a la Reina anuncia concierto en Monterrey y CDMX

Dios Salve a la Reina se presentará de nuevo a la Arena Monterrey, el próximo 8 de septiembre de 2022

Por: Luz Camacho

diciembre, 13, 2021 17:48

Luego de una gira de más de 100 conciertos agotados en todo el mundo y más de 300,000 espectadores "Dios Salve a la Reina" se convierte una vez más en el show sobre Queen más espectacular del mundo, el cual se presentará próximamente en Monterrey y la Ciudad de México.

La primera cita será el 8 de septiembre de 2022 en la Arena Monterrey y después el 9 de septiembre en la Arena CDMX.

La banda de Queen más importante del mundo liderada por Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Dani Marcos y Matías Albornoz preparan un show especial para volver luego de dos años de Pandemia.

Tras 20 años de éxito consecutivo, Dios Salve a la Reina presenta su mayor show en la historia. La banda número 1 de Queen del mundo festeja sus 20 años de carrera, tras haber sido elegidos por 20th Century Fox & Queen para promocionar la película oficial de la banda "Bohemian Rhapsody" con su show más ambicioso, emulando todas las etapas de la carrera de Queen, con un incapié en el concierto de Live Aid de 1985.

La banda celebra la creación de un nuevo concepto en espectáculos, esta vez orientado para los espacios masivos, donde propone una recorrido sin respiro por la carrera de QUEEN, desde 1973 a 1995, con temas inolvidables como: Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o We Are The Champions.

Consagrada como nunca antes, la banda asumió nuevos desafíos, compartir escenarios con artistas de la magnitud de Aerosmith, The Verve, Erasure, y tocar para públicos mas diversos llevando la música de Queen a la masas como fuera el deseo de Freddie Mercury.

La preventa para los boletos de los conciertos será para clientes de Banco Azteca del 15 al 17 de diciembre 2021.

A partir del 18 de Diciembre 2021 será la venta al público general para ambos conciertos.

Las entradas se podrán adquirir a través del sistema www.superboletos.com, Palacio de Hierro, en Taquillas de la Arena Monterrey, Arena CDMX e Innova Sport.