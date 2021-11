Banda MS en la Arena Monterrey

Por quinto año consecutivo la BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA se presentará en la Arena Monterrey

En el 2021 la agrupación sorprenderá con un espectáculo totalmente diferente, innovador e interactivo.

Actualmente, la agrupación sinaloense es la más influyente en el género regional mexicano y sus conciertos se han caracterizado por poseer una identidad propia. Sus presentaciones a lo largo y ancho de la Unión Americana y de la República Mexicana, han sido aplaudidas por las multitudes.

La BANDA MS es una de las pocas agrupaciones que se puede dar el lujo de posicionar de manera consecutiva 18 temas en el primer lugar de popularidad radial: "EL MECHÓN", "MI RAZÓN DE SER", "HERMOSA EXPERIENCIA", "NO ME PIDAS PERDÓN", "HÁBLAME DE TI", "A LO MEJOR", "PIENSÁLO", "SÓLO CON VERTE", "ME VAS A EXTRAÑAR", "TENGO QUE COLGAR", "ES TUYO MO AMOR" , "LAS COSAS NO SE HACEN ASÍ" y "EL COLOR DE TUS OJOS", "TU POSTURA" y "MEJOR ME ALEJO", "POR SIEMPRE MI AMOR" "POR MI NO TE DETENGAS" y "NO ELEGÍ CONOCERTE"

Aunado a ello, ha conquistado mercados y escenarios en los cuales la música regional mexicana no tenía cabida, presentándose en muchos teatros de renombre a nivel internacional.

La MS es la única agrupación del género que ha actuado en el prestigiado MADISON SQUARE GARDEN de Nueva York, teatro que lució lleno a su máxima capacidad.

La crítica especializada la ha catalogado a la BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA como "la banda mas taquillera", un slogan que compromete a la agrupación a mantenerse siempre a la vigente, creando y diseñando espectáculos de primer nivel.