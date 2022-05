Banda MS en Arena Monterrey

Viernes 10 al Domingo 12 de Junio, Arena Monterrey, Nuevo León

Por: Redacción INFO7

mayo, 09, 2022 12:38

Originaria de Mazatlán, Sinaloa, la Banda MS está catalogada como una de las agrupaciones más influyentes de la década. A la fecha superan la cifra de más de 10 millones de oyentes en la plataforma Spotify.

Ha logrado posicionar de manera consecutiva 19 temas en el primer lugar de popularidad radial: "El mechón", "Mi razón de ser", "Hermosa experiencia", "No me pidas perdón", "Háblame de ti", "A lo mejor", "Piénsalo", "Sólo con verte", "Me vas a extrañar", "Tengo que colgar", "Es tuyo mi amor", Las cosas no se hacen así", "El color de tus ojos", "Tu postura", "Mejor me alejo", "Por siempre mi amor", "Por mi no te detengas", "No elegí conocerte" y "La Casita".

Sus conciertos son interactivos y con una gran variedad musical, en la que también se incluye un segmento acústico y un segmento de música con acompañamiento de mariachi. Estas presentaciones también contarán con la participación especial de Edén Muñoz, músico y compositor que debuta en su faceta como solista.