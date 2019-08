'Ya no hay avión presidencial´; destaca AMLO en spot rumbo a informe

ADN 40 -

El Gobierno de México difundió el primer spot promocional del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su primer informe que será el próximo 1 de septiembre.

"No es para presumir pero soy un hombre de palabra", inicia el mandatario mexicano. Afirmó que ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales, ni las pensiones para los expresidentes, y afirmó que ya no lo cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial.

Destacó que ya no hay avión presidencial y que los altos funcionarios ya no tienen atención médica privada "que se hacían cirugía plástica, hasta se estiraban las costillas del erario".

"Los compromisos se cumplen", concluyó López Obrador en el primer spot.