Ya están disponibles los horarios de Emirates en el AICM

Por: José Perales





El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) asignó los horarios de despegue y aterrizaje (slots) a la aerolínea Emirates para que inicie operaciones a partir del 9 de diciembre de 2019.

Sin embargo, aún no ha solicitado la autorización oficial a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para hacer uso de la quinta libertad que le permitirá realizar la escala en Barcelona para mover carga y pasajeros desde la capital de Cataluña a la CDMX.

La aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos aterrizará por primera vez en México el 9 de diciembre de este año a las 16:15 horas y al día siguiente despegará a la 19:40 horas.

Cabe recordar que en julio de 2019, Grupo Aeroméxico reveló que pasará de ofrecer tres vuelos semanales a uno diario de la Ciudad de México a Barcelona, Cataluña, a partir de diciembre de 2019.

Esto ocurrió luego del anuncio que hizo Emirates de que finalmente llegará al país latinoamericano con la ruta Dubái-Ciudad de México, con conexión en Barcelona, algo que se había opuesto desde hace aproximadamente un año Aeroméxico.

En su momento, Andrés Conesa, presidente de Grupo Aeroméxico, consideró decepcionante que el gobierno mexicano permitiera la entrada de Emirates al mercado nacional.

"No es justo, no es la medida correcta, pero haremos todo lo que se encuentre en nuestras manos para tomar las acciones legales para intentar que esto no pase", señaló Conesa.

Al respecto, Emirates rechazó categóricamente cualquier acusación de haber recibido subsidios. Esto luego de que Aeroméxico expresó que la compañía asiática recibió este tipo de ayudas financieras.