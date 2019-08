¿WhatsApp se verá afectado con la nueva marcación telefónica?

Por: Redacción





El pasado 3 de agosto entró en vigor la nueva marcación a nivel nacional para teléfonos fijos, celulares y larga distancia.

Ahora, para contactar a una persona deberás ingresar 10 dígitos, es decir, marcar la clave de la Ciudad y el número telefónico correspondiente.

Estos cambios se estarán aplicando para todos los servicios de comunicación, incluidas las aplicaciones de mensajería instantánea, señaló el titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Rafael Eslava.

Se indicó que este cambio en la marcación se aplicará a apps como WhatsApp, Telegram, así como Messenger de Facebook e incluso las de bancos y otras entidades financieras que estén asociadas a números telefónicos.

Sin embargo, Eslava mencionó que esta modificación no generará ningún problema para los usuarios ya registrados a estas aplicaciones.

"No debe haber ninguna problemática porque son plataformas que funcionan por Internet, ahí no hay ningún problema y efectivamente están asociadas a un número telefónico, pero están asociadas para efecto de referencias al usuario de esas aplicaciones, pero no para efectos de su marcación cotidiana, entonces no afecta en nada esta operación", dijo.

El funcionario declaró que los diferentes operadores telefónicos se están poniendo en contacto con las empresas de esas aplicaciones para señalarles los cambios que se han realizado, a fin de que los usuarios no presenten inconvenientes.

"Los que ya son usuarios no van a tener ningún problema, a lo mejor la problemática podría darse en la generación de nuevas cuentas de usuarios de estas aplicaciones, Facebook, Instagram, Twitter, pero también ya lo estamos viendo con las propias empresas que hacen estas aplicaciones para que tomen conciencia de que en México ya hay una modificación en la marcación", señaló Eslava.

(Con información de Agencias)