Vicente Fox ayudará a pagar ´muros´ en la frontera

Por: Redacción



El expresidente Vicente Fox Quesada anunció a través de su cuenta de Twitter que está dispuesto a colaborar en la construcción del muro en la frontera de México con Estados Unidos, que ha sido propuesto por el mandatario de ese país, Donald Trump.

"Personalmente ayudaré a pagar la construcción del muro por el beneficio de la ciudadanía de los Estados Unidos y la de México", explica el político.

"En un inicio estaba completamente en contra de la construcción del muro fronterizo entre los Estados Unidos y México; ahora te digo que he cambiado y te daré una oportunidad desde mi corazón", agrega.

Esta publicación, aunque pareciera ser a favor de la medida de Trump, se trata en realidad de una campaña para colecta de fondos, por medio de la página GoFundMe, con la que se busca ayudar en la construcción de refugios y pequeñas casas en ambas naciones.

Fox se asoció con el Instituto de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos que, bajo el lema "Make Walls Good Again", busca apoyar a más de 3.4 millones de personas que sufren por la falta de vivienda en la unión americana y al 10 por ciento de la población mexicana que vive en la extrema pobreza.

En la grabación, el exmandatario sentencia que "ninguna persona, ninguna ideología o estructura podrá evitar que buenas personas trabajen juntas para construir un mundo mejor".

I’ve finally decided to listen to President @realDonaldTrump and help pay for the construction of American walls. #WallsForGood @LIHIhousing @centrofox https://t.co/6G3KYQ4615 pic.twitter.com/hU1hCiVfJZ